ГКНБ: Вьетнамец незаконно устраивал земляков в швейные цеха и планировал создать ОПГ

Пресечен канал незаконной миграции граждан Вьетнама, сообщили 23 октября в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, гражданин Вьетнама Д.В.С. организовал канал незаконной миграции своих соотечественников под видом туристов в Кыргызстан для дальнейшего незаконного их трудоустройства в швейную промышленность.



Также он планировал создать этническую преступную группу в Кыргызстане, чтобы покровительствовать нелегальным мигрантам из Юго-Восточной Азии.



Иностранца водворили в ИВС. В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.