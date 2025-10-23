           
ГКНБ: Вьетнамец незаконно устраивал земляков в швейные цеха и планировал создать ОПГ

 

Пресечен канал незаконной миграции граждан Вьетнама, сообщили 23 октября в пресс-службе ГКНБ. 

По версии следствия, гражданин Вьетнама Д.В.С. организовал канал незаконной миграции своих соотечественников под видом туристов в Кыргызстан для дальнейшего незаконного их трудоустройства в швейную промышленность. 

Также он планировал создать этническую преступную группу в Кыргызстане, чтобы покровительствовать нелегальным мигрантам из Юго-Восточной Азии. 

Иностранца водворили в ИВС. В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.

           