Кыргызстанца через Telegram завербовали в ИГИЛ

ГКНБ КР в процессе осуществления контртеррористических мероприятий по линии противодействия деятельности международных террористических организаций был задержан гражданин КР А.Ч.К., который посредством мобильного мессенджера «Телеграм» был завербован членами МТО Исламского государство Ирака и Леванта «ИГИЛ». Посредством интернет пространства изучал идеологию международных террористических групп, неоднократно предпринимал попытки выезда на территорию боевых действий, а также изыскивал возможность приобретения стрелкового оружия.

Наряду с этим, А.Ч.К. являлся активным пользователем различных социальных сетей. Где активно распространял видеоматериалы с атрибутами и символикой МТО «ИГИЛ». По месту проживания были обнаружены литература экстремистского характера, флаг запрещенной организации «ИГИЛ» и травматический пистолет без соответствующих разрешительных документов.

По данному факту, в отношении А.Ч.К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.255 УК КР, задержанный водворен в СИЗО 27 г. Каракол Иссык-Кульской области, проводятся необходимые следственные мероприятия.