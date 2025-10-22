В Майлуу-Суу у бывшего сотрудника милиции обнаружили оружие и боеприпасы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты незаконного хранения огнестрельных оружий и боеприпасов на территории г.Майлуу-Суу и Бургонду-Достукского айыл окмоту Ноокенского района Жалал-Абадской области.

В частности, в рамках уголовного дела были проведены обысковые мероприятия в доме бывшего сотрудника органов внутренних дел полковника милиции в отставке «П.Т.А.», где были обнаружены и изъяты оружия и боеприпасы: Карабин СКС калибра 7,62 мм 1единица, ТОЗ-8 калибра 5,6 мм 1 единица, гладкоствольные оружия в колличесвте 3 единиц калибра 12 мм,16мм и 20мм, патроны калибра 5,45 мм 413 штук, патроны калибра 7,62 мм 301 штук, патроны калибра 5,6 мм 49 штук, патроны калибра 9 мм 258 штук, патроны калибра 12 мм 6 штук, 20 мм 5 штук. Всего обнаружено и изъято 5 единиц огнестрельного оружия (за исключением законного полученного карабина СКС) и 1032 боеприпасов к ним. По полученным данным оружия и боеприпасы были изъяты им во время его деятельности в органах внутренних дел.

В настоящее время “П.Т.А.” задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привличению к уголовной ответсвенности причастных лиц, а также установления фактов использования их в ранее совершенных преступлениях.