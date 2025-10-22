ГКНБ вернул на государству земельный участок, ранее принадлежавший КГМА

ГКНБ КР в рамках проводимой работы, направленной на выявление и возврату незаконно выведенной государственной собственности, установлен земельный участок со строением, ранее принадлежащей Кыргызской государственной медицинской академии им.И.Ахунбаева, который в 1998 году был незаконно выведен из баланса государства и отдан в частную собственность.

При этом, согласно абзаца 6 статьи 43 Закона КР «Об образовании» от 16 декабря 1992 года №1074, здания, земельные участки и материально-техническая база государственных учреждений образования не подлежат приватизации.

По итогам проведенных следственных мероприятий, владелец данного земельного участка добровольно и безвозмездно передал указанный земельный участок со строением на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГКНБ КР продолжается активная работа по возврату на баланс государства незаконно выведенных из государственной собственности объектов социальной инфраструктуры.