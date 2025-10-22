ГКНБ задержал адвоката по подозрению в мошенничестве

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных проявлений и иных противоправных действий в судебной системе, сотрудниками ГКНБ КР установлен факт мошеннических действий со стороны адвоката Ошской областной территориальной адвокатуры «Ж.К.Т», осуществляющего профессиональную деятельность в Ноокатском районном суде.

Следствием установлено, что адвокат «Ж.К.Т», оказывая юридическую помощь подсудимому по уголовному делу, ввёл в заблуждение его отца, утверждая, что обладает связями с должностными лицами судебных органов и может повлиять на принятие благоприятного судебного решения. За подобное «содействие» адвокат потребовал денежные средства в размере 110 000 сомов.

15 октября 2025 года, по собранным материалам Следственного управления ГКНБ КР Генеральной прокуратурой КР в отношении «Ж.К.Т» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.209 ч.2 п.1 УК КР — «Мошенничество».

16 октября 2025 года в ходе оперативно-следственных мероприятий «Ж.К.Т» был задержан с поличным в момент получения денежных средств. В дальнейшем он был водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление возможной причастности к данному факту иных лиц.

ГКНБ КР продолжает реализацию комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в судебной и адвокатской среде.