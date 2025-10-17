Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане

ГКНБ КР в рамках противодействия деятельности организованных преступных групп, а также недопущения возрождения идей криминалитета среди общественности задержано лицо из ближайшего окружения ликвидированного лидера организованной преступной группировки Камчы Асанбека (К.Кольбаева) С.Д.О. ранее судимый за совершение тяжких преступлений, который по оперативным данным, поддерживает связи с преступными сообществами иностранных государств и имеет амбиции по росту в криминальной иерархии до статуса «вора в законе».

При задержании и проведении следственных действий у С.Д.О. при себе обнаружены огнестрельное оружие (пистолет Макарова в количестве 1 единицы), а также 4,57 грамма наркотического вещества растительного происхождения.

По факту обнаружения у него наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.283 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта), в отношении изъятого огнестрельного оружия и наркотических средств назначены соответствующие экспертизы.

В рамках углового дела, возбужденного по факту незаконного изготовления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта и незаконный оборот оружия, боеприпасов со стороны члена ОПГ К.Асанбека – С.Д.О. был задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению иных преступлений.