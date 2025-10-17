В 2014 году в Бишкеке найден труп связанной девушки с пакетом на голове. Подозреваемый — таксист Кумарбек

41-летний Абдыров Кумарбек Кубатбекович подозревается в серийных изнасилованиях и убийствах. Как сообщала пресс-служба МВД, во время допроса рассказал подробности этих преступлений.



Материал подготовлен на основе архивных данных редакции «Сводка АКИpress».

Одно из них произошло в 2014 году. В 23:37 в УВД Первомайского района поступило сообщение о том, что по ул.Раззакова напротив дома №3 возле арыка обнаружен труп девушки азиатской национальности 20-25 лет.



На ее голове был белый полиэтиленовый пакет, а руки связаны сзади отрезками голубого материала. Также рядом лежали замшевая обувь, коричневый ремень и розовые носки. Сама девушка была одета и в украшениях: на ушах серьги, на руках кольцо и часы.



Покойной оказалась М.С.Н., 1992 года рождения. В Бишкеке она снимала квартиру.



По версии следствия, она была изнасилована и задушена.



После того, как Абдыров был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней жительницы Иссык-Кульской области Айсулуу Мукашевой, он сознался в ряде преступлений. В том числе, заявив о причастности к насильственной смерти девушки, чей труп был обнаружен в центре столицы в 2011 году. В ходе следственного эксперимента Абдыров показал все, как было.



По данным источников редакции «Сводка АКИpress», подозреваемый заманивал к себе жертв под видом таксиста.

Источник: АКИpress

