Ликвидация подозреваемого в двойном убийстве. Что известно на данный момент?

В ночь на 14 октября на объездной трассе был застрелен Сапармурат Ильясов, 2006 года рождения, который подозревается в двойном убийстве в новостройке Ак-Ордо-3.



Как сообщили редакции «Сводка АКИpress» источники, он попросился в туалет, после чего совершил побег.



Ильясов подозревается в двойном убийстве, которое произошло в ночь на 3 октября. В собственном доме были зарезаны 34-летний мужчина и его 38-летняя сестра — напавший настиг их во сне. Мужчина получил 18 ножевых ранений, женщина — 11.



Беременная жена покойного с тремя детьми успела убежать к соседям. Женщина вызвала милицию, когда ее муж пытался дать отпор преступнику.



По данным источников, 19-летний Ильясов житель Бишкека. До случившегося он работал официантом в кафе в другом регионе, но был уволен. Ильясов вернулся в столицу, однако не в родительский дом, а снял номер в хостеле. Через пару дней у парня закончились деньги и, как сообщил Ильясов на допросе, он запланировал ограбление.



После убийства подозреваемый вернулся в хостел, а 6 октября он направился на автовокзал и уехал в Иссык-Кульскую область. Возле туалета кафе «Жибек Жолу» в Боомском ущелье он выбросил нож. Пробыв некоторое время в городе Каракол, Ильясов вернулся в Бишкеке, где его задержали 7 октября.



В рамках уголовного дела по ст.122 («Убийство») Уголовного кодекса правоохранительные органы проводили следственные мероприятия, во время которых подозреваемого доставляли на Иссык-Куль. По предварительным данным, ночью 14 октября милиционеры везли Ильясова в сопровождении спецназа. Примерно в 03:20 на объездной трассе в Кеминском районе Ильясов попросился в туалет и, воспользовавшись моментом, совершил побег.



Как отмечали в МВД, сотрудники милиции выстрелили в него и Ильясов скончался.

Источник: АКИpress

