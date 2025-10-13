Суд вынес приговор братьям Сабырбековым. Они освобождены из-под стражи

Первомайский районный суд 10 октября вынес приговор в отношении братьев Автандила и Тариэля Сабырбековых.



Автандил Сабырбеков признан невиновным по статьям ч.3 ст.282, ч.3 ст.284 и ч.2 ст.282 УК (незаконное изготовление наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта) и оправдан за отсутствием состава преступления.



Он признан виновным по ч.2 ст.267 УК (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Срок содержания под стражей с 4 июля 2024 года по 10 октября 2025 года засчитан в наказание с учетом правила «один день под стражей за два дня лишения свободы», и назначенное наказание считается полностью отбытым. Мера пресечения в виде заключения под стражей отменена, Сабырбеков освобожден из-под стражи в зале суда.



Тариэль Сабырбеков так же признан невиновным по статье «Незаконное изготовление наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта» и оправдан за отсутствием состава преступления. Он признан виновным по ст.354 УК (Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, органа дознания) и приговорен к 2 годам лишения свободы. Срок содержания под стражей с 7 июля 2024 года по 10 октября 2025 года засчитан полностью, мера пресечения отменена. Его освободили из-под стражи в зале суда.



Другие подсудимые, которые проходили по делу:



Т.Н.Э. признан невиновным по всем предъявленным статьям и освобожден из-под стражи.

М.Д.В. признан невиновным по ряду статей, но виновным по п.3 ч.2 ст.282 УК и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Т.С.В. признан невиновным по ряду статей и виновным по п.1,3 ч.2 ст.280 УК.

Автандил Сабырбеков — бывший жених племянницы президента Садыра Жапарова Лаззат Нуркожоевой.



10 июля 2024 года пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявлял, что основной целью Автандила Сабырбекова было «найти людей во власти («крышу») для защиты его противоправной деятельности».



Нуркожоева в феврале 2025 года вышла замуж за спортсмена Амантура Исмаилова.

Источник: АКИpress

