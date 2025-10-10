Мужчина прикрывался ОПГ и вымогал 2 млн рублей в «воровской общак». Задержан подозреваемый

Сотрудники ГКНБ задержали уроженца Ошской области Т.У.С., 1984 года рождения, в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства.



Как сообщила пресс-служба госкомитета, в Дубай мужчина прикрывался именем К.Асанбека (Камчы Кольбаев) и, угрожая расправой в отношении кыргызстанца И.Б и его родственников, вымогал 2 млн рублей в доход так называемого «воровского общака». В случае отказа он угрожал убить родителей и детей И.Б.

12 ноября 2021 года, подельник У.Т. - З.Б. при получении денежных средств был задержан и водворён в СИЗО ГКНБ КР.

11 мая 2022 года У.Т. был (заочно) привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.208 ч.3 п.2 УК КР.

В настоящее время со стороны ГКНБ КР ведутся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по другим причастным лицам по данному уголовному делу.

Задержанный водворен в СИЗО-1 ГСИН при КМ КР.