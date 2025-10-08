Двойное убийство в Ак-Ордо. Подозреваемый сбежал босиком, оставив кровавые следы, - МВД

Начальник пресс-службы МВД Султан Макилов подтвердил 8 октября в интервью телеканала «ЭлТР» задержание подозреваемого в двойном убийстве в столичной новостройке Ак-Ордо-3.
Преступление произошло в ночь на 3 октября. В дом по ул.Ынтымак ворвался неизвестный и зарезал 34-летнего мужчину и его 36-летнюю сестру. Супруга покойного с тремя детьми успела сбежать к соседям.
По словам Макилова, расследование уголовного дела находится на контроле у министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Он отметил, что правоохранительные органы провели кропотливую работу: собрав показания свидетелей, был составлен фотопортрет подозреваемого, который на 60% передавал сходство с предполагаемым преступником.
Макилов напомнил, что на месте преступления подозреваемый оставил красную кепку со следами крови.
«Он убежал босиком, перепрыгнув через окно и оставив кровавые следы», - пояснил глава пресс-службы.
В беседе с редакцией «Сводка АКИpress» Макилов добавил, что позже подозреваемый обулся.
«Подозреваемый уже дает показания и показывает, как все произошло: как зашел, как убил, откуда вышел и куда пошел потом», - пояснил Макилов.
Он заверил, что скоро МВД предоставит полную информацию.
Источник: АКИpress