Двойное убийство в Ак-Ордо. Подозреваемый сбежал босиком, оставив кровавые следы, - МВД

Начальник пресс-службы МВД Султан Макилов подтвердил 8 октября в интервью телеканала «ЭлТР» задержание подозреваемого в двойном убийстве в столичной новостройке Ак-Ордо-3.



Преступление произошло в ночь на 3 октября. В дом по ул.Ынтымак ворвался неизвестный и зарезал 34-летнего мужчину и его 36-летнюю сестру. Супруга покойного с тремя детьми успела сбежать к соседям.



По словам Макилова, расследование уголовного дела находится на контроле у министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Он отметил, что правоохранительные органы провели кропотливую работу: собрав показания свидетелей, был составлен фотопортрет подозреваемого, который на 60% передавал сходство с предполагаемым преступником.



Макилов напомнил, что на месте преступления подозреваемый оставил красную кепку со следами крови.



«Он убежал босиком, перепрыгнув через окно и оставив кровавые следы», - пояснил глава пресс-службы.



В беседе с редакцией «Сводка АКИpress» Макилов добавил, что позже подозреваемый обулся.



«Подозреваемый уже дает показания и показывает, как все произошло: как зашел, как убил, откуда вышел и куда пошел потом», - пояснил Макилов.



Он заверил, что скоро МВД предоставит полную информацию.

Источник: АКИpress

