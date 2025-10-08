В Кара-Балте в заброшенном доме обнаружили труп мужчины

Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили 8 октября в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



В 07:29 6 октября в ОВД Жайылского района поступила информация о том, что в доме по ул.Лермонтова в городе Кара-Балта обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.



Данный факт был зарегистрирован по ст.130 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.



По подозрению в преступлении был задержан К.А., 1992 года рождения. По версии следствия, погибший не имел места жительства и жил в заброшенном доме. Перед смертью он устроил пьяное застолье.



Задержанный ранее привлекался за аналогичное преступление. Он водворен в ИВС. Ведется следствие.

Источник: АКИpress

