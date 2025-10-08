Женщину в Джалал-Абадской области приговорили к семи годам колонии за продажу гашиша

В Джалал-Абадской области женщину осудили на семь лет колонии за продажу гашиша. Постановление Верховного суда размещено на сайте "Цифровое правосудие".

Имена изменены.

Асию осудили за преступления в сфере оборота наркотических средств. По версии следствия, женщина несколько раз продала гашиш участнику оперативно-разыскных мероприятий и специальных следственных действий "Внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности", "Контрольный закуп".

Кроме этого, в ходе неотложного обыска во дворе дома Асии обнаружены и изъяты высушенные вещества зеленого цвета со специфическим запахом, внешне похожие на коноплю. А также высаженные в огороде растения с корнем со специфическим запахом, внешне похожие на коноплю.

Приговором Джалал-Абадского городского суда Асия признана виновной по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" по четырем эпизодам и по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта" по двум эпизодам. Женщине определено наказание - семь лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима для женщин.

Судебная коллегия по уголовным делам и делам о правонарушениях Джалал-Абадского областного суда приговор оставила без изменения.

В кассационной жалобе адвокат просил отменить судебные акты судов обеих инстанций и оправдать Асию по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта", а по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта" назначить наказание, не связанное с лишением свободы, применив пробационный надзор, и исключить конфискацию имущества.

Однако судебная коллегия Верховного суда постановила приговоры Джалал-Абадского городского суда и судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Джалал-Абадского областного суда оставить в силе. Кассационную жалобу - без удовлетворения.

Источник: kaktus.media