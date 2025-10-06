ГКНБ задержал бывшего директора детсада, завотделом и специалиста Токтогульского райОО

Задержаны подозреваемые в систематических поборах денежных средств.

ГКНБ КР из-за многочисленных жалоб со стороны граждан задержаны бывший директор детского сада «Нурпейилим» с.Бала-Чычкан г.Токтогул «Т.Э.С.», а также заведующая и специалист отдела образования Токтогульского района — «Б.А.К.» и «С.Д.К.», которые систематически вымогали денежные средства за приём детей в дошкольные учреждения, трудоустройство работников и назначение на руководящие должности.

Несмотря на проводимую органами национальной безопасности работу, направленную на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в сфере образования, отдельные лица игнорируя требования законодательства Кыргызской Республики продолжают заниматься противоправной деятельностью.

ГКНБ КР продолжает системную работу по выявлению и пресечению коррупции в сфере образования.