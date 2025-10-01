В Караколе выявлена коррупционная схема при лицензировании маршруток, - ГКНБ

ГКНБ КР в ходе проводимой государственной политики по искоренению коррупционных проявлений в деятельности Иссык-Кульского территориального управления Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций КР, выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, выраженная в систематических денежных поборах с водителей маршрутных такси, проходящих лицензирование на территории г.Каракол.

В ходе следствия, получены доказательства того, что водители платили различные сумму денег сотрудникам Департамента в г.Каракол для получения т.н. «схем маршрута», которые в свою очередь должны им предоставляться на бесплатной основе.

В рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки были задержаны начальник Иссык-Кульского территориального управления Департамента наземного и вводного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций КР «С.К.М.», главный инспектор «Э.А.Э.» и инспектор «Дж.Э.С.» и решением Каракольского городского суда водворены в СИЗО №23 г.Каракол на период следствия.

В настоящее время следствие продолжается.