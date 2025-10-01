Парень, рассказывавший «подробности» преступления, не является родственником убитой Айсулуу, - МВД

Сыймык Нарынбек уулу, 2002 года рождения, не является родственником 17-летней Айсулуу Мукашевой, сообщили 1 октября в пресс-службе МВД.

Несовершеннолетняя жительница села Барскоон Жети-Огузского района Иссык-Кульской области пропала 27 сентября. Примерно в половине первого дня она вышла из дома и направилась в город Каракол, куда ее в гости пригласила подруга. По дороге девушка села в машину «Хонда Стрим», за рулем которой был ранее неоднократно судимый А.К., 1984 года рождения.

До подруги Айсулуу так и не доехала: он вывез ее в яблоневый сад, изнасиловал, а затем увез в другое место, где задушил девушку. Мужчина выбросил труп Айсулуу в Кеминском районе, после чего скрылся в Бишкеке, избавившись от телефона.



Примерно в половине восьмого вечера родные Айсулуу обратились в милицию, не подозревая, что девушка уже мертва. В кратчайшие сроки милиция смогла задержать преступника.

Похороны Айсулуу прошли 30 сентября в родном селе.

Некий Сыймык Нарынбек уулу представился родственником покойной и рассказал журналистам подробности дела. По его словам, якобы в правоохранительных органах им сказали, что не могут принять заявление, потому что еще не прошло три дня.



После этого МВД начало служебное расследование, в рамках которого установлено, что заявление Нарынбека уулу является ложными. Ранее данный гражданин привлекался по подозрению в совершении кражи и мошенничества.



«Он ввел в заблуждение общественность, при этом никакого отношения к семье и обстоятельствам трагедии не имеет. Также установлено, что указанный гражданин распространял вымышленные подробности о преступлении, которые не соответствуют действительности и лишь усиливали напряженность в обществе», - рассказали в МВД.



Нарынбека уулу доставили в УВД Иссык-Кульской области. Его действиям будет дана соответствующая юридическая оценка.

Источник: АКИpress

