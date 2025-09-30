Изнасилование и убийство 17-летней Айсулуу. Хронология МВД

Пресс-служба МВД 30 сентября предоставила хронологию жестокого преступления, которое произошло в Иссык-Кульской области.



17-летняя жительница села Барскоон Джети-Огузского района Айсулуу Мукашева пропала 27 сентября. Позже ее труп нашли в Кеминском районе.



Хронология:



Примерно в половине девятого вечера 27 сентября в милицию обратились родные Айсулуу. По их словам, около 12:30 днем девушка ушла в гости к знакомой, которая проживает в городе Каракол, после чего перестала выходить на связь.



По данному факту началась доследственная проверка. Камеры видеонаблюдения, установленные на заправке при въезде в село Барскоон, зафиксировали, что Айсулуу села в машину «Хонда Стрим». Милиционеры установили, что за рулем авто был А.К., 1984 года рождения.

Правоохранители объявили план «Перехват», чтобы найти машину.



Милиционеры выяснили, что водитель вместо Каракола вывез Айсулуу в яблоневый сад, расположенный южнее пляжа «Азамат» в селе Жениш. Примерно в час дня он изнасиловал ее, а затем отвез к пруду, находящийся восточнее села Каджи-Сай Тонского района, где задушил девушку.



Тело Айсулуу он оставил на 14 км автодороги Жел-Арык в Кеминском районе. Чтобы скрыть следы преступления, он помыл машину и избавился от телефона и сим-карты.



Данный факт был зарегистрирован по ст.122 («Убийство») УК КР.



Оперативники ГУУР МВД и ОВД Джети-Огузского района задержали неоднократно судимого А.К., 1984 года рождения. Он пытался скрыться.



Его водворили в ИВС. Ведется следствие.

Источник: АКИpress

