Бывший член ОПГ Доо-Чынгыза попался милиции с пистолетом и патронами

Член ОПГ задержан за хранение пистолета и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщается, правоохранители получили информацию, что некий мужчина, ранее входивший в группировку криминального авторитета Доо-Чынгыза, носит с собой огнестрельное оружие.

В следственной службе МВД возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия, боеприпасов". Вскоре после этого сотрудники ГУУР МВД задержали в Бишкеке Т. Б., 1989 года рождения, который состоит на оперативном учете как член ОПГ.

"При личном досмотре у подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет Макарова со стертыми номерами, с семью патронами", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: kaktus.media