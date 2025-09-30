В Кыргызстане раскрыто жестокое убийство несовершеннолетней

Задержан житель Бишкека, который признался в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки из Иссык-Кульской области.

Как сообщили в милиции, 27 сентября 2025 года в Джети-Огузский районный отдел внутренних дел обратились житель села Барскоон Т.А. и житель Тоңского района К.Н. с заявлением о том, что их родственница М.А., 2008 года рождения, отправилась в гости к подруге в Каракол и домой не вернулась.

Заявление было зарегистрировано в Книге единого учета РОВД, после чего начаты доследственная проверка и поисковые мероприятия.

В результате оперативных действий подозреваемый был задержан в Бишкеке сотрудниками МВД КР и Иссык-Кульского ОВД. Им оказался житель Бишкека А.К., 1984 года рождения.

На предварительном допросе А.К. признался, что 27 сентября он применил насилие в отношении несовершеннолетней М.А., изнасиловал её, жестоко убил и вывез тело на территорию Кеминского района Чуйской области.

Факт зарегистрирован в Книге учета преступлений Джети-Огузского РОВД и по нему возбуждено уголовное дело по статье 122 УК КР («Убийство»).

30 сентября 2025 года подозреваемый А.К. был помещен в изолятор временного содержания Джети-Огузского РОВД.

В настоящее время проводятся всесторонние и полноценные следственные действия, назначены необходимые экспертизы.