Задержаны бывшие члены ОПГ К.Асанбека по делу о краже крупной суммы

Госкомитет нацбезопасности совместно с УВД Октябрьского района Бишкека задержал трех граждан Кыргызстана, состоящих на учете как бывшие члены организованной преступной группы Камчы Асанбека (Кольбаева).

По данным следствия, задержанные причастны к краже денежных средств в крупном размере у частного предпринимателя Х.Р. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

26 сентября 2025 года в результате спецоперации были задержаны граждане Э.Т.З. (1988 г.р.), М.С. (1988 г.р.) и А.Э.Т. (1991 г.р.). Все трое водворены в СИЗО-1 города Бишкек.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.