Бишкекчанин прикрывался именами высокопоставленных лиц и выманил 1,9 млн сомов, - ГКНБ

Органами ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела и проведённых следственно-оперативных мероприятий задержан житель г. Бишкек гражданин КР "С.У.Э."

Установлено, что "С.У.Э.", прикрываясь именами высшего политического руководства страны и отдельных руководителей ГКНБ, путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами на сумму 1 925 000 сомов. В настоящее время продолжается следствие, проверяются иные возможные эпизоды его противоправной деятельности.

ГКНБ Кыргызской Республики информирует, что лица, совершающие подобные противоправные действия и вводящие граждан в заблуждение под прикрытием имен государственных деятелей, будут в установленном порядке привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.