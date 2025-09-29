ГКНБ выявил ущерб на 15,3 тыс. сомов, когда подрядфирма строила ФАП и проводила канализацию в селе Мраморное

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты присвоения бюджетных средств со стороны ОсОО «ВИТУ-ВИИТ» и «АКААНА», выделенных на строительство и реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и канализационных сетей на территории с.Мраморное С.Чокморовского а/а Аламудунского района Чуйской области.

По результатам аудиторской проверки был выявлен ущерб государству в размере 15 млн. 309 тыс. 360 сомов.

По данному факту, в рамках возбужденного уголовного дела руководитель ОсОО «ВИТУ-ВИИТ» и «АКААНА» К.Н.К. в порядке ст.96 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, ГКНБ КР проводятся дополнительные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц, а также по возмещению причинённого ущерба государству.