ГКНБ провел проверку в КНАУ им. Скрябина: Уволен 1 преподаватель, 9 — наказаны, аннулированы 4 диплома

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках борьбы с коррупционными проявлениями в системе высшего образования инициировал проверку учебной деятельности Кыргызского национального аграрного университета им.К.Скрябина (КНАУ).

Так, по результатам проведенной комиссионной проверки были выявлены нарушения процедур, касающихся промежуточной аттестации и Положения о проведении текущего контроля промежуточной аттестации студентов данного университета.

По результатам проверки администрацией ВУЗа 8 преподавателям были объявлены дисциплинарные взыскания, директор Института информационных систем и дистанционного образования КНАУ понижен в должности, 1 преподаватель уволен с занимаемой должности, 4 диплома о высшем образовании были аннулированы.

ГКНБ КР предупреждает, что вовлеченные в коррупционные действия граждане неизбежно будут привлечены к ответственности вне зависимости от их статуса или социального положения, согласно действующему законодательству КР.