ГКНБ задержал лидера одной из ячеек РЭО «Хизб ут-Тахрир»

ГКНБ КР 16 сентября с.г. в ходе проводимых мероприятий по противодействию РЭО «Хизб ут-Тахрир» задержан лидер одной из ячеек данной запрещенной организации гражданин КР – «М.К.Н.», 1986 г.р., которой распространял экстремистскую идеологию и занимался вербовкой новых сторонников.

Установлено, что «М.К.Н.» ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

В ходе обыска по месту его жительства изъята религиозная литература экстремистского толка, по которой проводится соответствующая экспертиза.

Задержанный «М.К.Н.» водворен в СИЗО ГКНБ КР, ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению других членов ячейки.

ГКНБ КР предупреждает, создание, участие граждан в деятельности религиозно-экстремистских организаций влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьями 330, 331 и 332 УК КР.