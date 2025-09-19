ГКНБ задержал чиновников Департамента физической культуры и спорта

По материалам уголовного дела возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, установлена коррупционная схема при осуществлении государственных закупов со стороны руководителей Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Так, заместитель директора Департамента «Т.С.С.» и начальник финансового отдела гос.закупок «А.Р.Д.» в 2023 году до официального создания учреждения «Кыргызский центр спортивно-оздоровительной медицины», инициировали процедуры закупки медоборудования.

В целях осуществления корыстных замыслов и незаконного материального обогащения должностные лица привлекли аффилированную фирму ОсОО «Ф» для приобретения медоборудования на сумму 30 млн. сомов, где в сговоре изменили перечень и наименования оборудований с завышением цен, которые не соответствуют требуемым стандартам.

В результате коррупционной схемы приобретенные оборудования до сегодняшнего дня полноценно не введены в эксплуатацию и не используются по назначению и находятся на складе в хранении, где ущерб бюджету государства составила более 10 млн. сомов только по разнице завышенных цен. При этом, часть приобретенных расходных материалов и реагентов просрочена и утратила потребительские свойства.

Так, в рамках уголовного дела по ст.337 ч.2 УК КР заключены под стражу заместитель директора Департамента «Т.С.С.», 1979 г.р., начальник финансового отдела гос. закупок «А.Р.Д.», 1983 г.р. и директор ОсОО «Ф» «Т.Н.А.», 1978 г.р.

ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к данным коррупционным действиям.