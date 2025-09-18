В Аламудунском районе задержаны участники «земельной мафии»

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по устранению коррупции в деятельности органов местного самоуправления выявлена коррупционная схема незаконной трансформации земельных участков сельскохозяйственного назначения под строительство жилых объектов в МТУ Маевка Первомайского района города Бишкек.

Установлено, что с середины 2022 года по январь 2024 года отдельные граждане т.н «земельная мафия», в преступном сговоре с должностными лицами муниципальных органов, раздробили и распродали земельные участки сельхоз назначения (где в последующем хаотично были построены капитальные строения).

В свою очередь, рабочая комиссия из числа должностных лиц Аламудунской районной государственной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения противоправной материальной выгоды, вопреки интересам государства, под видом земельной амнистии, незаконно трансформировали земельный участок мерою 5.5 ГА в контуре 378 не подпадающих условиям и требованиям амнистии.

По итогам проведенных мероприятий, с учетом неопровержимых доказательств по уголовному делу, задержаны Первый заместитель главы (акима) Аламудунской районной государственной администрации «Т.О.А.», бывший глава Маевского а/а «К.Б.Т.» и лица осуществившие незаконную продажу земельных участков «Д.Н.К.» и «А.М.Ч.», в отношении которых, Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в Учреждение №21 СИН при КМ КР.

В настоящее время, продолжается соответствующая работа, направленная на установление других причастных лиц, в отношении которых, будут приняты ужесточенные меры.