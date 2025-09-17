В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, который вымогал 500 тыс. сомов через соцсети

Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемого в мошенничестве, который вымогал у гражданина крупную сумму денег через социальные сети. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба ГУВД города Бишкек.



По данным милиции, 2 сентября в УВД Первомайского района с заявлением обратился А.С. Он сообщил, что неизвестный через социальную сеть Instagram предложил ему незаконную работу по продаже банковских карт. После отказа мужчине начали поступать звонки с зарубежных номеров с угрозами и требованиями выплатить 500 тыс. сомов.



Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 208 («Вымогательство») УК КР. Сотрудники милиции установили личность подозреваемого — им оказался М.Т., 2002 года рождения. Его задержали при получении денежных средств от потерпевшего.



Подозреваемый доставлен в Следственную службу и водворён в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Источник: АКИpress

