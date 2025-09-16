В КР задержан «активатор» SIM-карт — его связывают с мошеннической схемой на 600 тысяч сомов

В Кыргызстане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого у гражданина А.Б. похитили 600 тысяч сомов.

По данным МВД, неизвестные лица представились сотрудниками Национального банка и ГКНБ и обманным путем завладели средствами потерпевшего.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан гражданин К.З., 2002 года рождения. У него изъяли 700 активированных SIM-карт сотовых операторов Кыргызстана.

Правоохранительные органы установили, что задержанный выполнял роль «активатора»: он приобретал SIM-карты на свое имя и на подставных лиц, активировал их, привязывал номера к мессенджеру WhatsApp и затем продавал третьим лицам.

Суд избрал в отношении К.З. меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Источник: economist.kg