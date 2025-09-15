ГКНБ: Имущество основателя «АЮ Холдинг» Шаршенбека Абдыкеримова на 10 млрд сомов передано государству

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства выявлены факты легализации (отмывания) преступных доходов, путем использования фиктивных финансовых документов, предоставляемых в государственные органы, а также нарушений действующего законодательства страны со стороны владельца многопрофильного холдинга «Аю» «А.Ш.Ш.».

Так, установлено, что в деятельности холдинга «Аю» в течение длительного времени систематически действовала схема по предоставлению фиктивных финансовых отчетов в государственные органы в целях уклонения от уплаты обязательных налоговых, социальных и других платежей, а также легализации получаемой незаконной прибыли, путем регистрации части имущества на аффилированных лиц в целях придания вида законности в своей экономической деятельности.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий на баланс государства со стороны «А.Ш.Ш.» переданы крупные торгово-развлекательные центры, промышленные базы и коммерческие помещения в сумме более чем 10 млрд сомов.