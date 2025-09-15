Бывшего сотрудника ГКНБ задержали по делу о вымогательстве $400 тысяч

В процессе осуществления мероприятий, направленных на пресечение коррупционных проявлений среди сотрудников правоохранительных органов выявлена группа лиц, которые прикрываясь именем Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ КР генерал-полковника К.К. Ташиева, обещая оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности гражданина КР «Ч.Б.» получили от него денежные средства в размере 400 000 долларов США.

По данному факту Военной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч.3 (вымогательство взятки в особо крупном размере) УК КР.

24 июля 2025 года, в ходе следствия по уголовному делу был задержан гражданин КР «С.А.», которому предъявлено обвинение в соучастии в вымогательстве и получении взятки.

Кроме того, по результатам следственно-оперативных мероприятий установлена причастность бывшего сотрудника ГКНБ КР «А.Э.», который при возврате денежных средств в размере 130 000 долларов США был также задержан и ему предъявлено соответствующее обвинение. В отношении обвиняемых Первомайским районным судом г.Бишкек применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время, продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела, а также других участников данной преступной группы. По результатам следствия действиям всех виновных лиц будет дана юридическая оценка.