Офицеры войсковой части «Кой-Таш» брали у солдат деньги за отпуска, «самоволку» и использование мобильников, - ГКНБ

Главным управлением военной контрразведки ГКНБ выявлена коррупционная схема получения денежных средств со стороны должностных лиц Министерства обороны КР.

Так, отдельные офицеры из числа администрации сборов мобилизационного резерва, вопреки проводимой политике высшего руководства страны, в ущерб интересам и имиджу Вооруженных сил КР, занимались вымогательством денежных средств, в целях личного материального обогащения.

В частности, заместитель командира учебного батальона по работе с личным составом майор М.Б.М. и командир 1 взвода 2 роты учебного батальона лейтенант К.А.Б. организовали систематическую схему вымогательства денежных средств у призывников, проходящих сборы мобилизационного резерва (СМР) дислоцированные в войсковой части «Кой-Таш» за предоставление определенных привилегий, в виде незаконного краткосрочного отпуска, возможности самовольного оставления части и использование мобильных телефонов. За данные услуги, офицеры брали денежные средства в размере от 1000 до 50 000 сомов.

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело от 10.09.2025 г. по ст.342 УК КР «Получение взятки». В рамках уголовного дела, майор М.Б.М. и лейтенант К.А.Б. задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

Нами продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц причастных к коррупционной схеме в оборонном ведомстве страны.