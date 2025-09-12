В Лебединовке убили мужчину, а труп скинули в яму туалета

Задержан подозреваемый в убийстве, сообщили 12 сентября в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



По версии следствия, в ночь на 12 июня в селе Лебединовка в доме у местного жителя двое мужчин устроили пьяное застолье. Примерно в половине шестого утра между ними произошла ссора, которая переросла в драку: гость получил ножевые ранения в шею и грудь, после чего он скончался. Чтобы скрыть преступления, труп покойного скинули в туалетную яму во дворе дома.



Данный факт был зарегистрирован по ст.122 («Убийство») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемого Т.Т., 2008 года рождения. Его заключили под стражу.



Труп убитого обнаружили в гнилостном состоянии с признаками насильственной смерти.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress

