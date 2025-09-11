Задержан владелец «Асман», Meikin, «Сый Ордо» и других банкетных залов за нарушение «красной линии», - ГКНБ

В рамках проводимых соответствующих мероприятий по демонтажу незаконных проявлений, в том числе коррупционной направленности выявлены грубые нарушения требований т.н. «красной линии» и других норм земельного законодательства КР со стороны отдельных субъектов предпринимательства и должностных лиц уполномоченных государственных органов.

Непосредственно, установлено, что ряд коммерческих объектов недвижимости, расположенные вдоль улицы 7-Апреля г.Бишкек и Чуйской области (от ул.Ахунбаева до пр.Масалиева), были построены с грубыми нарушениями градостроительных норм по соблюдению «красной линии».

В частности установлено, что один из крупных предпринимателей, владелец сети банкетных залов из числа - «Асман», «Meikin», «Сый Ордо», «Ата», «Ак Булут» и «Ак Сарай», гражданин КР «С.А.С», 1990 г.р., имея финансовые возможности и широкий круг связей среди работник компетентных государственных органов, вступив с отдельными из них в преступный сговор, пользуясь их покровительством самовольно увеличил площади подконтрольных ему ресторанов, расположил на арендованных муниципальных земельных участках капитальные части своих коммерческих объектов.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий 10 сентября 2025 года «С.А.С.» в соответствии с требованиями ст.96 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает системную работу и реализация наступательной политики по искоренению противоправных проявлений, а также дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установление других причастных лиц.