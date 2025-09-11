В Бишкеке задержан член международной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством

Сотрудниками Министерств внутренних дел Кыргызстана, Казахстана и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, которая занималась интернет-мошенничеством.

Как сообщили в пресс-службе МВД КР, группировка организовала канал поставки и эксплуатации специализированных устройств «SIM-BOX», при помощи которых злоумышленники совершали интернет-мошенничества, жертвами которых могли стать десятки и сотни граждан стран СНГ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Бишкек задержан гражданин иностранного государства Х.Н., 1994 года рождения. По указанию кураторов он занимался установкой и обслуживанием оборудования «SIM-BOX» на территории России и Казахстана, а также прибыл в Кыргызстан для организации бесперебойной работы преступной схемы.

При обыске по месту его временного проживания обнаружили: блок «SIM-BOX» с 32 слотами, USB-накопитель, 71 SIM-карту как местных операторов, так и иностранных, устройство «MicroTic», Wi-Fi-роутер, ноутбук, а также банковскую карту иностранного банка.

В МВД напомнили, что устройство «SIM-BOX» используется для генерации и подмены мобильных номеров. Благодаря его применению звонки для получателя выглядят как локальные, что позволяет злоумышленникам маскировать свои действия и представляться сотрудниками силовых структур либо финансовых учреждений. Через подобные схемы мошенники связывали номера с мессенджерами и осуществляли звонки с целью обмана граждан.

Источник: vesti.kg




