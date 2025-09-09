Возбуждено два уголовных дела по фактам избиения военнослужащих

8 сентября Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона установила факт применения физического насилия в отношении рядового военнослужащего.

Подозревается помощник начальника караула 5-го конвойного батальона Базар-Коргонского района ефрейтор Т. у. Н. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 388 УК КР, подозреваемый задержан и водворен в ИВС Джалал-Абадского ГОВД.

Кроме того, Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело по фактам насилия и пыток в отношении военнослужащих в/ч №2026 пограничной службы. В качестве подозреваемого задержан командир подразделения прапорщик А. Б. Т., который водворен на гарнизонную гауптвахту Бишкека.

В настоящее время по обоим уголовным делам продолжаются следственные действия.

Источник: kaktus.media