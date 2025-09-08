В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве Джина, экс-депутата «Ата Мекена»

Сотрудники милиции задержали подозреваемого по делу об убийстве, совершенном 26 июля 2014 года в Бишкеке. Жертвой стал А.А., 1981 года рождения, ранее состоявший на учете в органах внутренних дел как участник организованной преступной группы (прозвище Джин).

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР (убийство, старая редакция). Эксперты установили, что изъятые пули и гильзы калибра 9 миллиметров, вероятнее всего, были выпущены из спортивно-тренировочного пистолета.

Расследование показало, что убийство произошло на фоне противостояния между криминальными структурами, связанного с борьбой за влияние и контроль. В рамках конфликта один из участников преступного сообщества взял на себя обязательство устранить представителя враждующей стороны.

Следствие продолжается.

Алтынбек Арзымбаев, известный в криминальных кругах как Джин, был депутатом городского кенеша Кара-Куля от партии «Ата Мекен». Его избрали в 2012 году, однако партия не признавала его мандат. В июле 2014 года в связи с судебными делами он лишился депутатского мандата.

26 августа 2014-го Алтынбека Арзымбаева застрелили возле подъезда его дома в Бишкеке.

Источник: 24.kg