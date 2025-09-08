Мужчина пинком в лицо «вырубил» знакомого. Участников драки водворили в ИВС

Милиционеры задержали всех участников драки, произошедшей утром 7 сентября во дворе дома по улице Токтоналиева («Молодежный квартал») города Бишкек.



Видео избиения распространилось в соцсетях. Ссора между мужчинами переросла в драку. Один из мужчин избил своего знакомого и «вырубил» пинком в лицо. Позже избитому помогли жители двора и он ушел.



Как сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района, следственная служба УВД района возбудила уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК, потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза.



В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны С.С., 1985 года рождения, и Л.Ю., 1988 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД столицы.



Также за нарушение общественного порядка в отношении Р.Б., 1989 года рождения, составлен протокол по статье 126 (Мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях.



Следствие продолжается.

Источник: АКИpress

