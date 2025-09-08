В бишкекском филиале ГУ «Кадастр» пропускали вне очереди за деньги

ГКНБ в рамках деятельности по противодействию коррупционным проявлениям в государственных органах выявлена устойчивая коррупционная схема в Бишкекском филиале Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее БФ ГУ «Кадастр»).

Ранее в СМИ неоднократно публиковались материалы с большими очередями, столпотворением в здании БФ ГУ «Кадастр» и призывами к власти обратить внимание на складывающуюся ситуацию и принять меры по скорейшему решению. Простые граждане были вынуждены часами ожидать своей очереди на регистрацию, что вызывало недовольство и критику власти страны за отсутствие должной реакции на проблему.

В этой связи ГКНБ КР проведен комплекс мероприятий, по результатам которых установлено, что государственные регистраторы отдела регистрации БФ ГУ «Кадастр» «М.Ф.М.» и «К.В.В.» в целях материального обогащения, злоупотребляя должностным положением, организовали устойчивую коррупционную схему при регистрации и перерегистрации недвижимого имущества, которая заключается в систематическом проведении посетителей вне установленной электронной очереди. За оказанную услугу они получали денежное вознаграждение в сумме 2000-10000 сомов.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное, в рамках которого 3 сентября 2025 года отмеченные государственные регистраторы задержаны и в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.