Возбуждено 11 уголовных дел. Милиция задержала директора фонда «Ашар бирикмеси»

Сотрудники УВД Октябрьского района города Бишкек задержали директора фонда «Ашар бирикмеси», который подозревается в мошенничестве, сообщили в милиции.



В УВД Октябрьского района рассказали, что к ним с заявлением обратилась гражданка Т.С., с просьбой принять меры в отношении директора фонда «Ашар бирикмеси» К.А., который 6 января 2025 года, находясь в офисе фонда на улице Токтоналиева в Бишкеке, войдя в доверие, под предлогом предоставления денежных средств из фонда для покупки жилья в размере 3 млн сомов, завладел денежными средствами в размере 183 тыс. 200 сомов и по настоящее время не выполняет свои обязательства.



По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.209 УК.



В рамках уголовного дела в соответствии со ст. 96, 97 УПК по подозрению был задержан К.А., 2000 года рождения, и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.



В отношении К.А. возбуждено 11 уголовных дел, и имеется 4 материала доследственных проверок. Общий ущерб, причиненный потерпевшим,составляет 4 млн 681 тыс. 200 сомов.



В настоящее время по данному уголовному делу проводятся всестороннее, объективное и полноценное расследование, говорится в сообщении милиции.

Источник: АКИpress