ГКНБ задержал руководителей подрядных организаций по делу о хищении 18,2 млн сомов в Ошской области

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР задержала ряд должностных лиц Ошского областного УКС по факту нецелевого использования и хищения бюджетных средств при строительстве дорог, водопровода и электроснабжения в жилом массиве «Кен-Сай» Ошской области.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на проверку выполненных работ со стороны подрядных организаций по строительству подъздных и внутрипоселковых дорог в жилом массиве.

В ходе проверочных мероприятий, предварительный ущерб от выполненных работ со стороны подрядных организаций ОсОО «А.Б.», «А.Н.», «Б.С.», «Ю.» «С.С.», «С.Н.» составил 18 211 822 сом. Руководители указанных компаний в порядке ст.96 УПК КР водворены в СИЗО ГКНБ КР. Следствием продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности других лиц, имеющих причастность к совершенному преступлению.