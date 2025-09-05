Сотрудник ДУМК задержан за незаконную приватизацию участка мечети в Джалал-Абаде

Государственный комитет национальной безопасности установил факт незаконного отчуждения земельного участка мечети «Соолихин» в Джалал-Абаде.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, в 2016 году бывший имам указанной мечети Б.А.А. в сговоре со специалистом ДУМК Б.А.А. и экс-главой Ырысского айыльного окмоту И.К.А. участок площадью 350 квадратных метров, ранее использовавшийся в качестве парковочной зоны мечети, незаконно вывел в частную собственность и оформил на специалиста муфтията.

В рамках расследования уголовного дела специалист ДУМК Б.А.А. водворен в СИЗО. В отношении бывшего имама и экс-главы айыл окмоту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.