ГКНБ вернул государству земли медцентров «Касиет» и «Авангард»

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проведенной проверки установлены факты незаконного вывода земельных участков медицинских центров «Касиет» и «Авангард», расположенных в г.Ош и Кара-Суйском районе Ошской области.

Так, в рамках уголовного дела возбужденного по факту коррупции при выводе земельных участков Чон-Сары Ойского айыл окмоту из государственной собственности. В результате проверки имущества одного из обвиняемых «Г.А.Н.» и аффилированных ему лиц, были установлены вышеотмеченные объекты медицины, земельные участки которых выведены в период с 2005 по 2007 гг. из муниципальной собственности на основании незаконных судебных решений и поддельных документов.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий медицинский центр «Касиет» передан на баланс мэрии г.Ош. Также медицинский центр «Авангард» возвращен на баланс Кара-Суйской районной администрации.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков и предприятий.