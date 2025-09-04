В ГКНБ отчитались о задержании члена международной террористической организации

ГКНБ КР в процессе осуществления контртеррористических мероприятий по линии противодействия деятельности международных террористических организаций был задержан гражданин КР «М.М.М.», который в апреле текущего года, находясь в одной из Арабских стран с повышенной террористической активностью был завербован членами МТО «Исламское государство» и в интернет пространстве изучал инструкции по совершению теракта путем самоподрыва, для чего прибыл на территорию КР в июне месяце т.г.

Наряду с этим, «М.М.М.» является активным пользователем различных социальных сетей, где активно распространял видеоматериалы с атрибутами и символиками МТО «ИГ».

По данному факту, в отношении «М.М.М.» возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления предусмотренного ст. 332 УК КР, задержанный водворён в СИЗО ГКНБ КР, проводятся необходимые следственные действия.