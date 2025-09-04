В Чуйской области из госсобственности незаконно вывели 16.8 га сельхозземель – ГКНБ

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий, по выявлению, пресечению и предупреждению фактов незаконного вывода в частную собственность земель государственного фонда сельскохозяйственных угодий, пресечена коррупционная деятельность так называемой земельной мафии, которую возглавляли бывшие и действующие должностные лица Нарзанского айыл окмоту Московского района и филиала государственного агентства по земельным ресурсам, кадастра, геодезии и картографии по Московскому району.

В рамках возбужденного уголовного дела по фактам «Коррупции» и «Злоупотребления должностным положением» установлено, что спикер Нарзанского айылного кенеша Московского района Чуйской области «К.Т.К.» в сговоре с отдельными должностными лицами, подделал картографические материалы земель ГФСУ от 2013 года. На основании указанных поддельных документов были незаконно выведены из государственной собственности и оформлены в частную собственность в пользу «К.Т.К.» и его аффилированных лиц земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 16,84 га.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий организатор схемы «К.Т.К.» задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех соучастников преступной схемы, выявление иных фактов отчуждения земель ГФСУ, а также установления ущерба и обеспечение его возмещения.