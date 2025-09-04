Дорога из миллионов: начальник лесхоза пойман на взятке

По факту вымогательства взятки сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики был задержан начальник Чаткальского лесхоза Лесной службы при МЧС Кыргызской Республики Б.М.О.

1 сентября 2025 года, в ходе проведённых оперативно-следственных мероприятий, Б.М.О. был задержан с поличным при получении взятки в сумме 5 000 000 сомов от гражданина Кыргызской Республики Ж.у.А директора ОсОО «Алтын Белги».

Установлено, что Б.М.О., злоупотребляя своим должностным положением, вымогал указанную сумму за беспрепятственное продолжение деятельности ОсОО «Алтын Белги» по добыче золота на местности Чон-Жайык Чаткальского района Джалал-Абадской области, угрожая противном случае арестом имущества и созданием искусственных препятствий со стороны государственных органов.

Задержанный водворён в следственный изолятор ГКНБ Кыргызской Республики. По данному факту начато досудебное производство, ведутся необходимые следственные действия.

ГКНБ Кыргызской Республики последовательно и принципиально продолжает борьбу с коррупционными проявлениями в государственных органах.