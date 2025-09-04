На Иссык-Куле родственник Камчы Кольбаева добровольно передал земельный участок государству

ГКНБ КР по результатам доследственной проверки по факту легализации преступных доходов лидера ОПГ К.Асанбек выявлен земельный участок бывшего пассажирского автотранспортного предприятия г.Чолпон-Ата, полученный в собственность аффилированных К.Асанбеку лиц преступным путем.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий близкий родственник К.Асанбека «У.А.А.» добровольно передал земельный участок со строениями общей площадью 1 га на баланс мэрии г.Чолпон-Ата.
ГКНБ КР продолжает работу по борьбе с ОПГ и возврату на баланс государства незаконно приватизированных ими земельных участков и предприятий.