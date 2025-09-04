В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун

В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на искоренение преступной идеологии, сотрудниками ГКНБ КР задержан ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений член организованной преступной группы «Т.Ш.Т.», более известного в криминальных кругах под прозвищем “Шүкүн”.

По имеющимся данным, задержанный активно распространял преступную идеологию, пытался вовлекать в неё молодёжь, а также контролировать теневые экономические потоки в регионе. В ходе медицинского освидетельствования у задержанного был установлен факт употребления наркотических веществ.

В настоящее время «Т.Ш.Т» водворен в изолятор временного содержания. ГКНБ КР напоминает, что борьба с организованной и наркопреступностью продолжается и является одним из ключевых направлений в обеспечении национальной безопасности.