В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки

В ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в судебно-прокурорской системе, установлен факт вымогательства со стороны судьи Ошского городского суда «С.Р.Ш.» и сотрудника прокуратуры г.Ош «И.С.К.», где сотрудник прокуратуры играл роль «посредника».

Так, в адрес ГКНБ КР с заявлением обратился гражданин КР о принятии мер в отношении «С.Р.Ш» и «И.С.К.», которые в сговоре вымогают денежные средства в размере 4 000 долларов США для положительного решения по уголовному делу заявителя находящемуся в производстве судьи Ошского городского суда «С.Р.Ш.».

29 июля 2025 года сотрудник прокуратуры «И.С.К.» был задержан с поличным, после получения денежных средств в качестве взятки от заявителя

В этот же день, при задержании с поличным судья Ошского городского суда «С.Р.Ш.», скрылся в своей квартире, где в уборной комнате сжег часть денежных средств, ранее полученных в качестве предмета взятки. По данному факту были назначены судебно-химическая и судебно-технико-криминалистическая экспертизы, результаты, которых подтвердили остатки иностранных купюр в виде долларов США.

29 августа 2025 года Совет судей Кыргызской Республики дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи «С.Р.Ш».

По результатам проведенных следственных действий судье Ошского городского суда «С.Р.Ш.» и сотруднику прокуратуры г.Ош «И.С.К.» предъявлено обвинение по статье 343 ч.2 п.1 и 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (вымогательство взятки) в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.