ГКНБ задержал адвокатов по подозрению в вымогательстве денег

21 августа 2025 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР были задержаны адвокаты М.И.Х. и С.Ж.Х. при возврате денежных средств в размере 220 тысяч сомов от гражданина КР, выступившего заявителем по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.2 ст.209 УК Кыргызской Республики.

Согласно материалам уголовного дела, адвокаты И.М. и Ж.С. вымогали у заявителя денежную сумму в размере 270 тысяч сомов за оказание незаконного содействия в переквалификации статьи по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней, на менее тяжкую статью – действия сексуального характера.

Установлено, что указанные адвокаты обещали оказать содействие обвиняемому Ш.Ж., однако, фактически не предприняли никаких мер для изменения квалификации преступления и мошенническим путем завладели денежными средствами.

На основании санкции Ошского городского суда И.М. водворен в СИЗО ГКНБ КР, Ж.С. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.