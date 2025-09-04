Задержаны начальник отдела и старший инспектор УГНС по городу Ош, - ГКНБ

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудниками УГНС по г.Ош принято решение о прекращении деятельности ОсОО «А.А.Т.». Однако, сотрудники УГНС г.Ош умышленно допустили искаженные данные в целях сокрытия и занижения налоговых выплат и укрыли факт наличия у компании крупной задолженности перед государственным бюджетом.

В результате проведенных следственных действий, ответственные должностные лица УГНС по г.Ош, в частности старший инспектор отдела проверок «Т.А.А.» и экс-начальник отдела проверок «Ж.Б.К.» в порядке ст.96 и ст.97 УПК КР задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.